跨境行車新進展　「澳車北上保險」有望近期落實

【有線財經】據內地傳媒報道，廣東省銀保監局正就「港車北上」及「澳車北上」的相關車輛保險草擬新安排。其中「澳車北上保險」，有望先在近期正式推出，並將分為強制性保險和選擇性保險兩大類，分別為「澳車北上交強險」，以及「澳車北上商業保險」。

屆時合資格的澳門私家車，即在澳門登記並領取有效牌照，車主為個人及家庭自用，車長6米以下，而且座位數不超過9座的非商業用途小型載客汽車。車輛在澳門投保後，將會在廣東機構出單，保障範圍包括廣東省全省。首批入選的6間廣東保險公司，分別是人保財險、太保產險、平安產險、太平財險、中華聯合以及中銀財險的廣東分公司。據報在「澳車北上保險」推出後，廣東銀保監局將繼續推進「港車北上保險」工作。

有內地珍珠收購商指，市面上對珍珠的需求有增無減。而今年珍珠的價格明顯上升，最大升幅有四成左右。由於珍珠的養殖周期長影響生產速度，而產地的環保標準的提高，令養殖規模受到限制，導致珍珠供應進一步短缺，預期價格將會持續上揚。近年內地珍珠產量按年下降，2020年有75萬公斤，去年就下降至60萬，預計今年產量更會下跌至50萬。