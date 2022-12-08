東亞銀行：料最優惠利率加至6.125厘見頂

【有線財經】東亞銀行預期最早明年上半年本港與內地小規模通關，將刺激本港經濟回復正增長3.5%，又估計最優惠利率加至6.125厘見頂，明年樓價跌幅會收窄。

與內地及海外復常通關對本港經濟復蘇起關鍵作用，東亞銀行預期最早明年上半年，本港與內地有機會小規模通關，有助旅遊業明顯反彈，刺激明年經濟回復正增長3.5%。東亞銀行首席經濟師蔡永雄：「旅遊業出口已跌98%至99%，在低基數效應下，只要有輕徵旅客回來，不論是內地或外國的，都會有幾倍增長，對經濟都產生正面帶動作用。」他預期美國聯儲局下周議息將再加息0.5厘，明年首季會再加息兩次，聯邦基金利率將升至約5厘橫行，本港利率升幅仍低於美國，最優惠利率加至6.125厘見頂，但面對疫情、地緣政治等不明朗因素，預計今年本港樓價跌約11%，明年跌幅收窄至5%。東亞銀行首席經濟師蔡永雄:「港息升幅低於美息，2023年香港經濟加快復蘇，跨境限制有機會進一步放寬，加上政府搶人才、穩定樓市供應措施，我們覺得可提振樓市表現，整體上大幅調整機會不大。」內地經濟方面，蔡永雄認為隨著當局優化疫情防控措施，金融監管部門為房地產行業提供支持，加上推動經濟向高增值方向發展，預計今年及明年內地經濟增長，分別達3.5%及5.2%。