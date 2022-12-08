陳茂波重申虛擬資產會有一貫的監管原則

【有線財經】財政司司長陳茂波強調，早前有虛擬資產平台倒閉不代表背後技術有問題，重申會有一貫的監管原則，並希望本港在行業發展，可以快人一步。

近期有多個虛擬資產平台出現資金問題甚至是倒閉，但政府正在大力推動，虛擬資產行業在本港發展。

財政司司長陳茂波出席論壇致辭時表示，近期出現的事件並不代表背後技術有問題，重申會實行，相同業務、相同風險、相同規則的監管原則。財政司司長陳茂波：「警惕風險在於對於金融安全有否造成風險，對我的投資者有否造成風險？對實體經濟會否造成不利影響？只要在這些地方辨識風險位置，然後放下一些保障、護欄，就可以謹慎地做，可以有一個比別人先行一步的發展。」至於中證監早前公布，有關本港資本市場的措施，包括在南向通股票引入人民幣計價等，陳茂波形容是里程碑。財政司司長陳茂波：「過程裡國際公司來到上市能夠納入南向通，南向通又可以人民幣買入，整個流動性大大提升，當流動性可以提升，股份估值就會提升，股份估值提升時，就會更有興趣來港上市，因為值錢及流動性高。」陳茂波又指目前地緣政治格局下，中東投資者有分散風險的意願，對中港資產的興趣上升，又認為石油交易亦能以人民幣計價，認為本港做好人民幣離岸市場生態，能增加國際使用人民幣交易的誘因。