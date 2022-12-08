內地新一輪防控鬆綁措施　商家冀帶旺廣州商業活動

【有線財經】內地公布新一輪防控鬆綁措施，早前因疫情嚴峻，商業活動幾乎都要暫停的廣州，商舖、食肆陸續恢復營業，業界都期望生意可以盡快走出谷底。

在封控措施仍然嚴格時，廣州官方已表示會支持企業，「能復盡復、應復盡復」，又先後推出「穩經濟152條」及「99條接續措施」扶助措施等。惟有食肆負責人表示，解封後生意亦只是以往的一半，要想辦法開拓更多客源。

近年在內地就多了老人家購買助聽器，市場規模也持續上升，2013年時只有近24億元人民幣，到2020年已增長至超過58億。