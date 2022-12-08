馬斯克據報找到Tesla「接班人」　有意由副總裁朱曉彤接任

【有線新聞】據報Tesla行政總裁馬斯克已找到「接班人」，有意任命現任副總裁朱曉彤為新的集團總裁，但職權範圍只限於汽車生產業務，並不包括自動駕駛和機械人等科技項目。

早前暗示有意淡出Tesla管理業務的行政總裁馬斯克，被傳已為集團物色到「接班人」。內地英語科技媒體《品玩》引述消息指，馬斯克有意交由Tesla現任全球副總裁兼大中華區行政總裁朱曉彤接任全球行政總裁一職，但職權範圍只限於汽車業務，不包括自動駕駛和機械人項目。

朱曉彤現時在Tesla負責亞太區業務，他2014年加入Tesla，主要負責超級充電站項目，其後獲晉升為中國區總裁，主力將內地銷售的Tesla產品「中國化」，例如協助發展體驗中心以及興建上海超級工廠等。

馬斯克早前曾公開承認自己不適合做生意管理，比較喜歡研發科技，今年中在股東大會上更表示即使Tesla沒有馬斯克，前景一樣光明。

馬斯克一向位列全球富豪榜之首，但《福布斯》最新報道指隨著Tesla近日股價持續下滑，馬斯克一度短時間失落全球首富之位，被法國奢侈品集團LVMH行政總裁阿爾諾及其家族追上。

馬斯克自從提出收購Twitter後，Tesla股價就持續下挫，至今Tesla市值已縮水近一半，馬斯克的身家亦已蒸發逾700億美元，最新資產淨值約有1850億美元。