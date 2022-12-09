本地樓價跌勢加劇　施永青：放慢加息資金方可回流　嘆內地樓市難找出路

【有線新聞】中原集團創辦人施永青說，近期樓價跌勢加劇，相信要等待美國放慢加息，資金才有望回流資本市場。

疫情持續加上息口趨升，本港經濟雪上加霜，樓市亦無法倖免。中原集團創辦人施永青接受本台《財智．商傳》訪問時指，樓市前景較他年初預測時更悲觀，樓價跌幅大亦跌勢急。中原集團創辦人施永青：「個別例子下跌30%、40%也有，當然這些只是個別例子，但在跌市中個別例子最初只是個別，開始下跌就成為普遍例子，所以我覺得前景有不少隱憂。」

樓市與利率息息相關，施永青認為，美國加息到現有水平已超越市場承受能力，放慢加息才有機會令市況起死回生。施永青：「如果不加息美元便會轉弱，美元弱全世界貨幣購買力上升，之前資產被蒸發的，有些人可能反過來吸納少許，加息方面如果放緩，不僅對樓市、對經濟、股市也有好處。」

本港樓市前景不明，內地樓市更形同困局難找出路，所以近年中原已大幅收縮內地業務。施永青：「內地差不多是生態大災難，本來內地有句話『國進民退』，現在內地開發商不是『民退』般簡單，是民企接近要消失，現在不可以讓她（內房）吹大泡沫，但沒有泡沫又很難救市，所以是一個很難為的狀況。」