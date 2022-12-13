內地未解除入境隔離措施　在廣港商冀早日放寬

：【有線財經】在新防控措施下，內地民眾跨省流動，不需再查驗「健康碼」，有在內地營運廣告公司的港人表示，已準備好到其他省市談生意。而雖然目前香港經深圳陸路口岸入境名額，增加至每日2000個名額。惟在廣商人連日嘗試仍未抽中，因此希望兩地盡快免檢疫通關。

受嚴格防疫措施影響，早前內地企業就連與外國客戶傾生意都不太容易，但隨著措施陸續放寬，各地政府都提供補貼，甚至包機帶企業出國參加經貿活動，積極到海外搶訂單。據海關總署數字，內地今年前11個月，進出口總值超過38萬億元人民幣，比去年同期升逾8%；其中出口近22萬億元，增長近12%；進口逾16萬億元，增長逾4%。