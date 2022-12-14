小米：將持續收購知識產權 應對相關訴訟已成營運一部分

【有線財經】小米表示未來會持續收購知識產權，期望用最高效率，擴大集團的知識產權規模，又指應對知識產權訴訟和挑戰已成為營運過程的一部分。

面對全球知識產權爭端加劇，小米發表知識產權白皮書，確立集團未來的知識產權戰略。小米管理層表示，對於科技行業來說，應對知識產權訴訟已成為營運過程的一部分，重申守護知識產權之餘亦需考慮大眾利益。小米合夥人兼總裁王翔：「我們認同共贏可持續的知識產權生態，但是這種生態也是符合技術普惠的利益，零和遊戲是沒有合作的，是不可能有長期合作，不可能有長期可持續發展，我們追求長期、可持續發展，所以一定要共贏，我們如果能夠建立可持續夥伴關係，就是因為多贏的體系，能夠跟大家一起推動技術進步，改善全球人類生活。」