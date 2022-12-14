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小米：將持續收購知識產權 應對相關訴訟已成營運一部分
【有線財經】小米表示未來會持續收購知識產權，期望用最高效率，擴大集團的知識產權規模，又指應對知識產權訴訟和挑戰已成為營運過程的一部分。
面對全球知識產權爭端加劇，小米發表知識產權白皮書，確立集團未來的知識產權戰略。小米管理層表示，對於科技行業來說，應對知識產權訴訟已成為營運過程的一部分，重申守護知識產權之餘亦需考慮大眾利益。小米合夥人兼總裁王翔：「我們認同共贏可持續的知識產權生態，但是這種生態也是符合技術普惠的利益，零和遊戲是沒有合作的，是不可能有長期合作，不可能有長期可持續發展，我們追求長期、可持續發展，所以一定要共贏，我們如果能夠建立可持續夥伴關係，就是因為多贏的體系，能夠跟大家一起推動技術進步，改善全球人類生活。」
截至今年9月底，小米在全球擁有超過2.9萬項專利，5G標準專利在全球排名13位，仍有很大進步空間。小米透露，每年都會簽訂專利合作協議，未來亦會持續進行知識產權收購，在推動技術創新同時，亦要確保企業高效率發展。小米合夥人兼總裁王翔：「沒有一家(科技公司)例外，都會通過收購的方式來增強自己的專利資產和技術資產，那麼小米也不例外，我們需要高質量的IP(知識產權)資產來補足或縮短我們建立資產的時間，就用最高效的方式來增長專利資產。」
提到華為與OPPO，日前簽訂全球專利交叉許可協議，以抵禦美國晶片禁制令的影響，市場預期小米亦有機會夥拍其他單位訂立類似協議，小米管理層指華為的協議具保密性難以直接參考，強調集團與國內外廠商合作時，不會盲目跟風。