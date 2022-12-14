內地防疫政策鬆綁　帶旺旅遊金價市場

【有線財經】內地放寬防疫限制，民眾出入都毋須再掃碼，或進入特定地點要查驗核酸陰性證明。有旅行社預計明年春節，出遊的人數會有倍數以上的增長。另外目前已有北京、廣州、南京等地，相繼宣布會向市民派發消費券，累計補貼會逾十億元人民幣。

一班來自內地、香港及澳門的年青人，在畢業後毅然將興趣當作事業，並且由當初的興趣社團，發展到現時一間擁有40多人的電影製作公司，平均每年製作影視作品達300多部。現時他們的團隊，在廣州及澳門共開設了4間公司，創辦人表示未來將繼續把業務發展到全國各地。