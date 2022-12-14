據報美國據將逾30間中國公司列貿易黑名單　包括晶片商長江存儲

【有線新聞】據報美國計劃將內地最大記憶晶片商長江存儲等30多間中國公司，列入貿易黑名單，荷蘭晶片設備製造商ASML就質疑美國，要求荷蘭跟隨對華禁售晶片是否合理。

美國對華的晶片制裁可能進一步升級，繼10月推出一系列措施限制晶片出口之後。彭博報道，美國商務部最快本周將中國最大記憶晶片商長江存儲等30多間中國公司，列入貿易黑名單。名單上的公司除非獲得特別出口許可證，否則不可以從美國供應商購買零部件，令中國晶片商可能無法生產先進晶片。華府早於10月初將長江存儲等數十間中國企業列入「未經核實清單」，企業有60天證明產品不會用於軍事用途，如果企業無法完成核查，就會被列入實體清單，期限已於本月5日屆滿。