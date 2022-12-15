內地經濟「三頭馬車」遜預期 分析料零售市道最快下季好轉

【有線財經】內地經濟「三頭馬車」全線差過預期，上月零售按年收縮5.9%，連同工業生產都創半年最差表現，有經濟師指疫情反彈，零售市道最快下季才好轉。

疫情反彈拖累內地經濟再次明顯降溫，全線差過市場預期。社會消費品零售總額除了是連續兩個月收縮，跌幅擴大至5.9%，更是半年以來最差，重返年初疫情以來低谷。反映工業活動的規模以上工業增加值雖然按年仍有增長，不過2.2%的增幅同樣是半年來最低。

法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷：「每次當有一些較大的群眾感染，就未必有消費活動出現，這些情況通可可能起碼維持1、2個月左右，消費方面短期內有機會繼續探底，所以12月來說可能較難即時看到有明顯的反彈出現，可能真的要等到明年第1季度。」

至於城鎮固定資產投資放緩情況更加明顯，首11個月增幅更只有5.3%，除了連續兩個月減速，亦錄得今年來最差表現。主要受樓市疲弱拖累，全國房地產開發投資連續8個月錄得負數，首11個月跌9.8%，創2020年2月以來新低。當中住宅新開工面積按年下挫近40%，銷售額及銷售面積亦分別大跌28%及26%。

就業情況亦有惡化，城鎮調查失業率升至5.7%，較10月高0.2個百分點。不過國統局指，國民經濟上月保持恢復態勢，投資規模繼續擴大，民生保障有力有效，形容經濟社會大局穩定。