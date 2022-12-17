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樓盤傳真 17/12/2022 第二節
網上樓傳：今集到土瓜灣參觀一個廳大、房大的兩房放盤，是2000年代的產物，所以每一部分也十分實用。可是單位面向一幅幅地盤，景觀不受保障。啟德區受市況影響，迫於無奈要放棄CBD2前景。
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