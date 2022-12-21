朗廷酒店集團推出服務式住宅 盼疫下開拓新客源

【有線財經】受檢疫政策影響，本港旅遊業復蘇緩慢，有酒店集團推出專攻年輕人的服務式住宅，期望開拓新客源。

只要「一機在手」，不論登記入住、開房門、開燈，甚至開電視，全部做得到。

這間服務式住宅由專攻豪華酒店的集團經營，沒有五星級服務，反而標榜新科技及客人自助，會否影響品牌檔次？朗廷酒店集團市場銷售及推廣高級副總裁白夏安：「這絕對不是品牌降級，而是品牌延伸，讓我們能迎合更多受眾。」

為了吸引年輕一代，項目添加不少藝術和音樂元素。朗廷酒店集團市場銷售及推廣高級副總裁白夏安：「千禧以及Z世代佔全球50%人口，為迎合他們，品牌已重新定位，奕凨主要迎合年輕旅客需求，亞太區對我們來說是一個機會。」

拓展業務，無奈遇上疫情，雖然香港入境防疫已放寬，但集團指政策未能吸引高消費旅客，復常之路仍要撐一段時間仲有排捱。朗廷酒店集團市場銷售及推廣高級副總裁白夏安：「內地是我們最重要的市場，現時仍未能自由通關，我想酒店業要復常仍需一段時間，旅遊和酒店業是香港經濟重要部分，亦佔就業市場很大比重，檢疫限制必須減少，需求才能回復至疫情前水平。」

集團指未來集中擴展內地業務，期望5年內開設200間酒店。