廣州青年教育程度提升　晚婚趨勢明顯

【有線財經】《廣州青年發展報告2022》日前發布，當中引用了官方人口普查數據。截止2020年11月，廣州青年人口有超過713萬人，較十年前增加161萬人，其中超過一半青年人口集中在白雲、天河和番禺3個超大、特大區，相反越秀區就減少了超過10萬人。

報告指出，廣州青年人口有多個明顯特徵，其中教育程度方面，約45%青年人具大學程度，當中女性比例為49.96%，較男性的40.75%為高。婚姻狀況方面，30至34歲青年中有26.22%未婚，反映晚婚情況愈來愈明顯，當中男性比例較女性高。不過從20至24歲未婚比例增幅來看，女性則大於男性，反映更多年輕女性選擇遲些才結婚。

報告又指，廣州大學生創業意願顯著增強，惟創業成果不太明顯。另外廣州青年對傳統文化、非遺傳承的責任感和使命感顯著增強，但相關行業就業人數少、前景亦較窄，建議當局應將青年發展的政策目標，作為城市發展的重要目標之一，並建立健全大學生創新創業社會導師制度，支持企業為大學生創業提供支援。

內地優化疫情防控措施後，容許患者居家隔離，為方便他們更容易得到藥物治療，當局加設了不少臨時發燒門診。按照深圳當局的安排，全市醫療機構將會在近期開設2000個類似的發燒門診點，以應付新一波大規模感染。此外，國家衛健委早前亦已提出會將方艙醫院升級，改造成亞定點醫院，一成的床位要變成監護床位。