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冬至內地餐廳冷清　街市「旺丁不旺財」
【有線財經】內地防疫措施鬆綁，惟廣州市民因擔心外出聚餐會受感染，傾向在家中做節。食肆生意額因此大跌，惟街市依然人來人往，市民寧願在家中煮飯做節。但有街市檔主表示，生意不及往年。
近年激光設備的價格不像以往的高昂，即使一些小型企業亦能負擔。隨激光設備的成本下跌及全球需求增加之下，生產這些機器的工廠開始瞄準海外市場。有業內人士表示，雖然行業之間競爭激烈，不過營業額比較，去年還是有翻倍的上升。
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