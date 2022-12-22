稱內地遊戲版號長期緊縮　馬化騰：視頻號是騰訊的希望

【有線新聞】內地傳媒引述騰訊主席馬化騰指，遊戲市場版號長期處於緊縮狀態，未來會集中開發精品遊戲，又指「視頻號」是業務亮點，基本上是全公司的希望。

騰訊日前召開內部員工大會，內地界面新聞報道，今年會議主題是降本增效，主席馬化騰講話的整體基調比過去尖銳。提及市場關注的遊戲版號，馬化騰指近年中央收緊審批，對集團互動娛樂事業群業務影響較大，他形容市場版號長期處於緊縮狀態，不會像過去那麼容易拿到版號，所以騰訊遊戲一定要聚焦精品，不要浪費任何一個版號的機會。騰訊未來希望探索更多合作方式，把握好產品市場，包括更好拓展國際市場。

馬化騰指，目前微信事業群業務亮點是視頻號，基本上是全公司的希望，當中短視頻3年來衝擊整個互聯網，侵蝕很多長視頻、遊戲等產品的時間，各個平台和企業都不得不重視，亦令騰訊調整業務策略，要一改「買量」的做法。馬化騰又指騰訊做到聚焦主業，縮減不適應的周邊業務，與公司付出的管理成本和精力相比，非核心業務鋪得太多並不化算，未來會繼續堅持降本增效。

而騰訊今年加強了內控力度，結果查出大量內部貪腐問題，馬化騰以「嚇死人」、「觸目驚心」形容，直指很多業務未能成功並非管理層及業務方向問題，主要是貪腐漏洞太大，明年會繼續強化建設數字化能力，提升內控力度。