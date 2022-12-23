科技大學兼任教授陳家強：美息口持續高企 但不至於釀金融危機
【有線財經】科技大學兼任教授陳家強接受本台訪問時表示，美國息口將持續高企一段時間，資產價格亦會繼續動盪，但不至於釀成金融危機。
全球經濟備受通脹及加息困擾，市場擔心最壞情況尚未來臨，關注會否引發系統風險。曾任本港財經事務及庫務局局長的科技大學兼任教授陳家強接受本台《財智．商傳》訪問時指出，今次美國面對的困局，有別過往遇到的金融危機。科技大學兼任教授陳家強：「情況很不同，在我們記憶中最大的動盪是2008年全球金融海嘯，基本上是全世界恐慌，因為雷曼倒閉不知道哪個金融系統出事，整個市場都出現恐懼，今次我覺得不能與2008年相比，不覺得有金融危機存在，金融危機即很多企業倒閉，令大家害怕到要不斷拋售資產。」
不過他預期息口高企將持續一段時間，金融活動萎縮在所難免，資產價格亦難以快速回升，疫情影響全球經濟亦衝擊香港的競爭力，有數字顯示駐港外資企業總部的數目正在下降。科技大學兼任教授陳家強：「我們不得不承認地緣政治有影響，地緣政治的原因是中美之間的角力，令香港在外資心目中有其他想法，就算未必撤離香港，也會香港一手、新加坡一手，我們也要面對有這情況發生。」
本港正積極開拓虛擬資產產業，陳家強表示外界對這類資產存疑就更加需要引入監管，並認為只有做到「同等風險、同等監管」的大原則，市場才可以合理發展。