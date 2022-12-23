科技大學兼任教授陳家強：美息口持續高企 但不至於釀金融危機

【有線財經】科技大學兼任教授陳家強接受本台訪問時表示，美國息口將持續高企一段時間，資產價格亦會繼續動盪，但不至於釀成金融危機。

全球經濟備受通脹及加息困擾，市場擔心最壞情況尚未來臨，關注會否引發系統風險。曾任本港財經事務及庫務局局長的科技大學兼任教授陳家強接受本台《財智．商傳》訪問時指出，今次美國面對的困局，有別過往遇到的金融危機。科技大學兼任教授陳家強：「情況很不同，在我們記憶中最大的動盪是2008年全球金融海嘯，基本上是全世界恐慌，因為雷曼倒閉不知道哪個金融系統出事，整個市場都出現恐懼，今次我覺得不能與2008年相比，不覺得有金融危機存在，金融危機即很多企業倒閉，令大家害怕到要不斷拋售資產。」