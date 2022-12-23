市場料日圓將轉強 旅行社負責人：無阻港人遊日意欲
【有線財經】日本央行似有意退出「超鴿派」路線，市場預期日圓將進一步轉強，有日貨批發商已為日元升值做準備，有旅行社負責人認為，即使日元兌港元重上「六算」或以上 ，亦無阻港人遊日意欲。
日本貨幣政策突然轉「鷹」，市場預期日圓將持續走強，日圓兌港元「五算」的日子可能要告一段落。有專攻日本零食的批發商表示，已為日元升值及進口成本增加做好準備。明邦市場總監吳劍恆：「我們有提早兌換部分日圓，預計明年一月至三月期間，日圓會有上升趨勢，其實有供應商的某些貨品已向上調整價格，我們尚未這麼快作出調整，調整幅度正正與目前匯率調整幅度相約，大約百分之兩至三左右。」
至於主打日本團的旅行社負責人認為，日圓升值主要影響旅客到當地消費的成本，但相信即使日圓兌港元重上「六算」以上水平，亦無阻港人「返鄉下」的決心 。東瀛遊執行董事禤國全：「對團隊(費)的成本價錢，當然價錢會輕微調升，但調升比例不大，例如現在報一個團一萬元可能多四、五百元，但比較下最重要是客人到當地消費，只要日圓在「七算」以下，都推動到很多香港遊客想到日本消費。」
除了匯率因素外，禤國全表示團費調整幅度亦要視乎機票價格及海外接待團隊的費用，又指聖誕節檔期的生意額已恢復至疫情前三成，預料最快明年第二季有望達到疫情前一半水平。