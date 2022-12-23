兔年紀念幣亮相　金質款限量10萬枚

【有線財經】中國人民銀行周四開始陸續發行兔年賀歲紀念幣。該套紀念幣共有三枚，包括金質紀念幣、銀質紀念幣，以及雙色銅合金紀念幣各一枚，均為中國法定貨幣。其中金質紀念幣含純金一克，直徑10毫米，面值10元，只會發行10萬枚；正面有國徽圖案、2023年年號，以及中華人民共和國字樣，背面是舞獅造形及「福」字。

銀質紀念幣的設計與金質紀念幣一樣，不過體積就大一點，直徑有25毫米，含純銀8克，面值是3元，共發行150萬枚。這兩套紀念幣可以通過中國金幣網站或官方微信公眾號，下星期三上午10時前登記抽籤。至於雙色銅合金紀念幣會採取預約兌換方式發行，該幣直徑27毫米，正面有中國人民銀行及10元字樣，底紋是團花圖案，背面則用了中國傳統剪紙藝術與裝飾年畫結合兔子形狀，補景是花燈、桂枝及桂花，亦有「癸卯」字樣。

這套紀念幣發行量最多，有1.2億枚，但有一枚會留存歷史幣檔案，各省市數量分配不同，最多的是廣東省，分配到超過1000萬枚，銀行方面會下星期二至四接受預約。

2009年實施至今的新能源汽車補貼政策還有大約一個星期便結束，按現行政策，每輛混能動車有4800元人民幣補貼，純電動車最高可獲12600元。而現時汽車廠商的售價亦是根據補貼後計算，但政策完結後，新能源汽車價格將會受到影響 ，因此不少人都趁在年尾前買車換車。中汽協數據顯示，新能源汽車的生產及銷量，繼續保持快速增長。今年頭11個月，新能源汽車產量及銷量，分別超過625萬輛，以及近607萬輛，同比均上升一倍。