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據報內地疫情嚴重　傳Tesla上海廠房停工至明年1月
據報內地疫情嚴重　傳Tesla上海廠房停工至明年1月

【有線新聞】內地疫情影響汽車生產，據報Tesla上海廠房打算延長減產計劃至明年一月。蔚來亦指疫情令營運面臨挑戰，所以下調今季交付預測，最多縮減接近兩成。

內地認為疫情受控，並逐步撤銷封控措施，但尚未反映在汽車等工業生產上。

路透引述消息指，美國電動車生產商Tesla的上海廠房打算延長減產計劃，至明年1月，下個月只會運作17天，連同農曆年假變相停工12天。日前更有報道指，Tesla上海廠房早在聖誕節期間

已開始停工，但遭Tesla方面否認。

至於內地電動車生產商蔚來，亦指出疫情在內地主要城市爆發，令公司面臨交付和生產挑戰。

所以將今季的汽車交付量預測，由原先預期最多達4.8萬輛，削減至最少只得3.85萬輛，減幅最多接近兩成。公司指雖然團隊一直努力，在各方面維持持續運營，但仍未能充分使用全部產能。行政總裁李斌接受彭博電視訪問時指，受政府削減補貼以及市場需求放緩等因素影響，明年上半年的銷售相信仍會充滿挑戰，預期最快要等到56月才有機會復蘇。

內地電動車生產商龍頭比亞迪副總裁廉玉波日前亦公開承認，有兩至三成員工因染疫而被隔離，直接影響公司生產，預期今個月的每日產量，要減少2,0003,000輛。全年產能目標要下調至188萬輛，低於原來預期的190萬輛。

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