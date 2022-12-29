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通關在即 業界:的士、專線小巴籌備中
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2022年12月29日
灣區直送
財經資訊
灣區直送
【有線財經】近三年的入境隔離管控，令香港與內地的人流來往受阻。雖然通關在即，但有在香港的內地人，現在已趕回內地與家人朋友團聚，從屯門開往深圳灣口岸的直達巴士，本月中旬已恢復到每30分鐘一班，聖誕假期最後一天站台前有不少人，攜行李排隊等車。此外，有交通業界人士指，目前已經開始維護檢修口岸和機場的專線小巴。
內地近三年的嚴格疫情防控結束，加上元旦、春節將至，不少人已經蠢蠢欲動想去旅行，業界表示從目前的預訂來看，從周邊到跨省遊都備受青睞。
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