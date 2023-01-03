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通關在望 高鐵香港段暫未開售車票
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2023年01月03日
灣區直送
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灣區直送
香港與內地最快星期日首階段通關，有報道指高鐵重開後會先恢復往返深圳和廣州等短途班次。不過在高鐵廣州南站，則仍未出售前往香港西九龍的車票。不少廣州市民表示打算通關後前往香港，但卻未必選擇乘坐高鐵。
隨著內地防疫政策放寬，元旦假期旅遊人次增多，達5271.3萬，按年增長0.44%。而國內旅遊收入約265億人民幣，按年增長4%。另外，據內地旅遊平台數據，元旦假期有近六成的用戶選擇跨省遊，而長途遊熱度亦按月升近五成。
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