通關在望　高鐵香港段暫未開售車票

香港與內地最快星期日首階段通關，有報道指高鐵重開後會先恢復往返深圳和廣州等短途班次。不過在高鐵廣州南站，則仍未出售前往香港西九龍的車票。不少廣州市民表示打算通關後前往香港，但卻未必選擇乘坐高鐵。

隨著內地防疫政策放寬，元旦假期旅遊人次增多，達5271.3萬，按年增長0.44%。而國內旅遊收入約265億人民幣，按年增長4%。另外，據內地旅遊平台數據，元旦假期有近六成的用戶選擇跨省遊，而長途遊熱度亦按月升近五成。