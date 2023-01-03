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樓盤傳真 31/12/2022 第二節
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2023年01月03日
樓盤傳真
財經資訊
國家、特區政府都在2022年換屆，在新征程下開新篇，政府對房屋政策有否明顯突破？回顧全年樓價波幅最大屋苑，陪大家展望2023年。
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