彭博：中國或准企業恢復進口澳洲煤炭

【有線新聞】據報中國討論恢復進口澳洲煤炭。

《彭博》引述消息人士指，發改委與部分電力及鋼鐵企業開會，計劃最快於4月1日撤銷澳洲煤炭禁令，允許寶武、大唐、華能及國能等四間企業進口澳洲煤炭。

中國與澳洲的關係早年因為華為禁令及調查新型肺炎源頭而持續惡化，中國自2020年起，未有再從澳洲進口煤炭。