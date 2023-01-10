渣打料中港全面通關後大灣區的開戶人數持續增長

【有線財經】跨境理財通南向通在前年9月開通，內地客戶之前普遍透過網上等方式辦理事務，隨著兩地通關，客戶可以來港親身辦理。

郭先生：「主要處理一些與存款之類的，因為我比較喜歡一些穩定一點的回報項目，所以是一些存款類的為主。」

渣打表示在過去3年的疫情期間，大灣區業務的增速不如預期一樣高，而本港防疫措施持續放寬，加上與內地恢復通關，預期大灣區跨境理財的開戶人數會持續提升。

渣打大灣區行政總裁林遠棟：「其實有很多客人在過去兩個星期已提早來到香港，因為他們知道8號會通關，其實過去兩三個星期，活動非常活躍，我們預計全面通關後，在大灣區的客戶流量至少增加50%以上。」

渣打透露上年第四季新增的理財客戶數量按季上升約25%，預期將繼續增聘人手，以滿足大灣區跨境理財的需求。

渣打大灣區行政總裁林遠棟：「渣打在過去一年成立了大灣區專隊，這個專隊會特別是為服務大灣區的客戶，處理跨境理財的事情，人手的數量方面，我們覺得這個大灣區專隊未來需要翻倍。」