內地大幅度放寬防疫政策 大行料今年經濟可逐步復常

【有線財經】內地大幅度放寬防疫政策，大行估計今年經濟，亦可以逐步復常。大摩上調內地今年經濟增長預測，由5.4%升至5.7%，雖然對外重開，可能要面臨短期陣痛，但下半年有望轉向新趨勢增長。

瑞銀就認為，外圍經濟不算太好，制約出口表現，預期全年經濟增長4.9%。瑞銀首席中國經濟學家汪濤：「今年的全球增長放緩，非常的弱，(內地)出口會出現下行，今年房地產仍然在底部盤整，可能會企穩、有一點復蘇，但房地產對經濟拉動作用，比2021年肯定明顯減弱，我覺得實現5%左右的增長，也還是需要政策支持。」

汪濤相信農曆新年前後，內地大部分地區疫情高峰將會過去，經濟活動復蘇，並趨向正常化，她預測內地消費會反彈，今年增長6.6%。瑞銀首席中國經濟學家汪濤:「走出疫情，疫情的管控，現在已經全部基本上放鬆之後，人們可以把積壓的儲蓄釋放出來，累積的這些沒有釋放需求也會釋放出來，所以這是我們覺得消費反彈主要的動力，顯然就是一個正常化。」汪濤又預期，房地產銷售和新開工面積，有望於未來一至兩個月見底，相信未來會有更多政策，推動房地產市場包括下調按揭利率、調整購房者首套住房貸款利率等。