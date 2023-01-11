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稱地皮流標屬樓市調整正常現象 陳茂波：不會賤價賣地
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2023年01月11日
財金焦點
財經資訊
【有線新聞】對於近日再有地皮流標，財政司司長陳茂波指，是樓市調整中的正常現象，不會因為財政赤字而賤價賣地。
財政司司長陳茂波：「（流標）亦不需特別感到意外，因為在樓市調整中。通常地價跌幅較樓價快，比例不能一刀切，但總括而言約二比一也有。我們沒高地價政策，賣地也是隨行就市，同時我們也不需賤價賣地。就特區政府而言，亦不會因今年赤字比較大，而特別心急，不必要地調整地價來推地。」
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