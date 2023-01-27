滙豐范卓雲：料內地經濟次季復蘇再帶動港股起飛

【有線財經】受惠內地重啟經濟以及聯儲局放慢加息步伐，港股在近三個月出現強勁的反彈勢頭，累升幅度近八千點。

不過滙豐環球私人銀行的范卓雲，接受本台《財智．商傳》訪問時指，中長線而言港股「高處未算高」。

滙豐環球私人銀行亞洲區首席投資總監范卓雲說：「暫時恒指的預測為22810點，反映目前盈利狀態，我們預計今年度過第一季是最困難、最波動的困難時期，由第二季開始中國的消費會有較明顯復蘇，會帶動市場，對中資企業的盈利預測，應該會有進一步上調。」

她預計，內地首季經濟會出現倒退，第二季隨著疫情見頂並紓緩後，經濟會重新發力，全年增長有望重返5%，主要由消費復蘇所帶動。

范卓雲說：「我們目前的預測，過去三年(內地)家庭儲蓄累積了6.6萬億人民幣，亦會支持今年中國的消費增長，可望重返疫情爆發前水平。」

目前市場對美國息口預期的走向會繼續利好港股，范卓雲認為利率將在第一季見頂，不過減息未必會在今年出現。

她續指：「美國勞工市場仍然很穩健，失業率接近歷史低位，而且美國的工資增長仍然穩定地持續，即是核心通脹依然會停留在高於聯儲局2%的目標，換言之今年內很快地減息的空間比較窄。」