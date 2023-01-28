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樓盤傳真 28/1/2023 第一節
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2023年01月29日
大市焦點：兔年伴隨好消息開局，成交量及供應量都有所提升。市場氣氛好轉，不過未來潛在供應創新高紀錄，同時令人擔心吸納量未有同時增加導致供過於求，樓價未必有支持。
樓盤傳真
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