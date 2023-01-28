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樓盤傳真 28/1/2023 第二節
i-Cable
2023年01月29日
網上樓傳：農曆新年假期樓市氣氛轉好，業主叫價也變得心雄，今集參觀的放盤就因為有豪華裝修，所以叫價比估價高近50%。
樓盤傳真
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