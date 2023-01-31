國泰：有信心年底客運運力回復至疫情前七成　冀盡快還清優先股本金、利息

【有線財經】國泰表示有信心年底前，客運運力達到疫情前七成的目標，並期望盡快還清優先股的本金及利息。

本港航空客運逐步復常，國泰表示會加強招聘人手及提升運力，提到去年增加逾2000個員工，預期今年再招聘3000多人，目前員工流失率已經回復正常，相信客運運力可按原定計劃恢復。

國泰行政總裁林紹波﹕「我們最新的客運運力，國泰航空加上香港快運其實一月份已逾40%，我們年底的目標繼續希望可達到70%，暫時來看可達到目標。」

至於來往日本的航班近期多次需要取消，國泰指屬於短期問題，期望隨著日本政府盡快解除航班限制，希望3月不用再取消航班，亦有預留其他機位幫助受影響乘客。

國泰在2020年獲政府以優先股方式注資，但已經多次延遲派發優先股股息，林紹波期望可以盡快還清。

林紹波﹕「運力是其中一個指標，但我們的收入、成本及市場情況，暫時未可以完全確定，需要觀察一段時間才有一個時間表，原則是希望可以盡快將本金及利息歸還予政府。」

他提到去年下半年的現金流已經回復至正數，對今年的業績有信心，對於能否扭虧為盈，他說很希望見到，但目前仍然言之尚早。