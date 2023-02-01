大灣區九城市GDP出爐　總額逾十萬億人民幣

【有線財經】大灣區九個城市最近公布了去年的生產總值，總額超過10萬億人民幣、其中有四個城市的GDP平均超過一萬億元人民幣，分別是深圳、廣州、佛山及東莞。但有分析認為各地增長速度有落差，反映灣區城市之間互補優勢仍有待加強。

廣東省衛健委及醫保局等多個部門，近日推出有關家庭醫生簽約服務的方案，擴大服務範圍。經家庭醫生轉介的居民，可優先就診及檢查。而醫院亦會為基層醫療衛生機構的家庭醫生，預留3成門診名額。