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大灣區九城市GDP出爐　總額逾十萬億人民幣

  • i-Cable
  • 2023年02月01日
【有線財經】大灣區九個城市最近公布了去年的生產總值，總額超過10萬億人民幣、其中有四個城市的GDP平均超過一萬億元人民幣，分別是深圳、廣州、佛山及東莞。但有分析認為各地增長速度有落差，反映灣區城市之間互補優勢仍有待加強。
廣東省衛健委及醫保局等多個部門，近日推出有關家庭醫生簽約服務的方案，擴大服務範圍。經家庭醫生轉介的居民，可優先就診及檢查。而醫院亦會為基層醫療衛生機構的家庭醫生，預留3成門診名額。
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