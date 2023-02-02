習近平倡設長效機制擴大居民消費　促適度超前部署「新基建」　加快科技自立

【有線新聞】國家主席習近平表示需要建立擴大居民消費的長效機制。

他在中共政治局學習會議上指出必須盡快形成完整的內需系統，令居民有穩定收入消費，可以沒有後顧之憂地消費。他又要求適度超前部署「新基建」建設，並要擴大高技術和戰略新興產業的投資。「新基建」泛指基站建設、充電站、大數據中心、人工智能等領域。

對於美國持續在晶片等高科技領域封殺中國，習近平認為要加快科技自立自強步伐，解決外國要脅的問題，並要改善創新資源的配置，令中國在重要科技領域成為全球領跑者。