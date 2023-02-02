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羅湖口岸即將通關　附近商戶重新開業

  • i-Cable
  • 2023年02月02日
【有線財經】香港和內地上月起逐步恢復免隔離通關，隨著疫情進一步緩和，客流量最大羅湖口岸預計亦很快會重開。有附近商戶指獲悉消息後，特意回到商店重新開門，作好準備迎接香港客人，預計通關後生意額將會有所上升。
近年液化天然氣於全球巿場不斷增長，連帶對運送的專用運輸船需求亦持續上升。而去年內地的造船完工量、訂單量等，均在國際市場保持世界第一，預料今年仍然會持續。在上海有船廠於農曆假期完結後，便馬上開工投入生產。
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