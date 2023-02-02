觀塘市中心重建商業項目流標　19家發展商獲邀僅新地競投

【有線新聞】上月截標的觀塘市中心重建項目商業部分流標。

市建局表示項目僅接獲1份標書，經遴選小組詳細審議入標價後，收回上月截標的觀塘市中心重建項目，向董事會建議不接納有關標書，最終決定收回項目。

地皮規模龐大，總樓面達到216萬平方呎，市場估值最低86億元。雖然項目容許中標財團靈活分配商業樓面，以增加吸引力，但19家獲邀入標的發展商中，最終只有新地競投，市場反應冷淡。