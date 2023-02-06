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【每日樓市】6/2/2023
i-Cable
2023年02月06日
【有線財經】每日樓市
去年新盤落成量創18年最多，
但有近半屬小型單位，
創30多年新高，
至於新獲批預售的樓花供應有3個，
主要來自屯門NOVO LAND
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