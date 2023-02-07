內地提《質量強國建設綱要》　提升國產品牌影響力

【有線新聞】內地提出《質量強國建設綱要》促進經濟由龐大轉為強勁。

國務院印發的綱要指出，目標在2025年進一步提高整體經濟質量，中國品牌影響力穩步提升，以質量推動經濟發展更突出，產業質量競爭力持續增強，治理體系更加完善，綱要提到面對新形勢及要求培育發展新優勢。