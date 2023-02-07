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【每日樓市】7/2/2023
i-Cable
2023年02月07日
【有線財經】每日樓市
簡約公屋選址啟德，香港測量師學會認為對樓價有沒有影響？觀塘凱滙低層三房叫價1,650萬元放售，呎價貼近同類高層，單位質素如何？
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