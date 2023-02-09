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【每日樓市】9/2/2023
i-Cable
2023年02月09日
【有線財經】每日樓市
會德豐地產KOKO ROSSO下周開價，以開則細為賣點，大部分定價有望低於1,000萬元，遇上一個月拆息回落，二手H按跌穿封頂水平，屬2022年7月以來首次
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