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小米汽車｜雷軍指明年量產時間剛好　揚言最快15年內成全球頭五生產商：有心不怕遲

  • i-Cable
  • 2023年02月10日
【有線新聞】小米創辦人雷軍指，自己有一半時間花費在造車上，明年開始量產汽車是正確時間點，更揚言要在15至20年內成為全球頭五大汽車生產商。
小米近年積極「踩油」造車，親自督軍的創辦人雷軍更加放了全副心機下去。雷軍在投資日上透露自己有一半時間放在汽車業務，有四分一時間就放在手機、IoT及高端化上，餘下時間就處理其他事情。
面對坊間質疑小米太遲造車，雷軍就認為有心不怕遲，雖然造車新勢力早小米六、七年起步，但汽車是百年賽道，認為明年推出的時間剛剛好，集團的優勢在於電子及用戶體驗，可以在電動汽車上發揮。雷軍提過小米電動車要成功就必須要躋身行業頭五位，他揚言要在15至20年達成目標，過去三年在全國設立一萬間門店，對未來營銷會有很大幫助。
小米去年在汽車業務上投入逾30億人民幣，是其他車廠的3倍，冬季測試亦效果理想，而第一批自動駕駛汽車有140架，會在全國進行測試。不過小米仍然未公開新車造型，近日雷軍在官方微博上多次以小米手機拍攝不同的跑車模型，最新貼出一幅林寶堅尼模型車相片，引起網民揣測小米新車造型會與模型相近。
至於近日大熱的AI聊天機械人ChatGPT，雷軍都一起玩，更借勢宣布小米13系列全球版手機將於本月26日發布。集團又指ChatGPT由AI大模型、數據量支撐，小米在相關領域亦一直有投入。
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