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樓盤傳真 11/02/2023 第二節
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2023年02月12日
網上樓傳：市面逐步復蘇時期，有投資者減磅賣樓，最新更調低叫價，放出杏花邨最優質的三房戶。十大屋苑一個又一個步入「高樓齡」，遇上加息期，買家顧慮或再增加。
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