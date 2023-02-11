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樓盤傳真 11/02/2023 第四節

  • i-Cable
  • 2023年02月12日

設計廊：300平方呎以下的「上車盤」，要有足夠的生活空間，設計師的主要任務就是開拓位置，一於把廚廁調位，使單位更宜居。

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