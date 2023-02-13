金發局總監董一岳：「高才通」計劃為金融業帶來「漣漪效應」

【有線財經】金融發展局總監董一岳認為，政府推出的「高才通」計劃能夠為金融業帶來「漣漪效應」，衍生更多就業需求及投資機會。

政府推出「高才通」計劃，重點招攬年薪超過250萬元的高端人才。金融發展局總監及政策研究主管董一岳接受本台《財智．商傳》訪問時指出，計劃對金融業的作用並非只是請多一個人，而是當中的漣漪效應能夠帶來不同層面的經濟效益。

金融發展局總監及政策研究主管董一岳：「如果我們能夠招攬這群高端人才很多時候來當主管或行政總裁，他自然會在身邊也招聘一些高級部門主管等，若香港能夠提供較好的環境讓他們就業、創一番事業，他們自然就會在這有不少使費，聘用工人、司機、餐飲或進一步買樓、租樓等。」

除了衍生其他就業機會，他認為高端人才的人脈亦能為本港引入更多海外資金及投資機會，甚至吸引企業來港設置總部等

本港主要競爭對手新加坡近年亦積極吸納金融人才，並全力開拓財富管理等業務，但董一岳認為香港有本身的優勢，無需妄自菲薄：「新加坡是做得不錯，作為一個金融城市，但香港不需要妄自菲薄，我們有背靠祖國連動世界的角色，香港的市場流動性遠較區內其他金融市場為高，所以在此角度之下，我想環球投資者對我們仍然有信心。」

至於金發局今年的研究議題，他說其中一個重點會放在區塊鏈，包括如何應用相關技術在企業、碳交易，甚至實體經濟的層面，因區塊鏈將會是「金融業的未來」。