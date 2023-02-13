梁振英專訪：香港貿易優勢未變　與南沙對接

【有線財經】全國政協副主席梁振英日前結束在廣州南沙考察行程。他接受本台專訪時指，香港在全球的外貿優勢並未因疫情而動搖，形容兩地的合作是相互成就，期望透過服務業可幫助香港打開新出路。他表示要為香港帶來新機遇，需扭轉內地對本港的固有認識。至於兩地制度銜接方面，他認為內地可進一步放寬港人於內地的職業資格，通過雙方制度差異發揮優勢，從而促進合作。

隨著粵港澳三地全面通關，兩地居民對交通接駁需求亦隨之上升。在廣州從化，近日便開設了往來香港及澳門出入境口岸的直通巴。據營運商指，目前每星期三、六及周日提供服務。