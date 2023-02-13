領展建議折讓近三成供股 大行料每基金分派或減少約一成

【有線財經】領展建議折讓近三成供股，集資188億元後復牌

股價曾重挫超過16%，大行普遍對供股感到意外，預料會令每基金分派減少約一成。

上市近18年來，領展首次向股東「伸手」，「五供一」集資，以供股價44.2元計，每手基金單位要支付884元。領展股東：

「當然要供，很無奈，要不然會吃虧，的確是兩難，(你會覺得很無奈？)要不然如何？無奈，我們只打算收息，對吧。」

曾先生：「剛剛沽清(領展)，(為甚麼？)覺得不對勁就將其沽清，(是否因為供股的原因？)也不是。」

股東本月23日收市後仍持有領展股份就會獲得供股權，不想供股的話，可選擇在下月9日至16日出售供股權，不過不供股，股權會被溝淡，供股的話就要在下月21日收市前繳付相關款項，供股後有機會持有碎股。

大聖資產管理投資經理李明德：「向股東拿錢時是要做甚麼呢，一可能是帳目算不清楚，突然間有一個很好的資產要收購，但現在不是這個情況，二可能今次說是減債，但問題是債息大家看到差不多環球見頂開始回落才來減債，對於整個投資組合，現金處理是否做得很好，會有疑問。」

多間大行均以「驚訝」來形容，高盛和花旗分別下調評級至「中性」兼調低目標價，里昂評級更由「跑贏」大降至「跑輸」。

里昂直言供股的時機不合適，認為投資者普遍不願意在非牛市下投入更多資本，高盛提到領展去年底宣布收購新加坡資產時，仍表明負債率低於30%可接受，預料供股將令2024至25年，每基金分派減少約一成。

不過大摩和富瑞就對領展長遠前景維持正面看法，大摩相信若日後併購項目回報率高於3厘，將可令分派輕微改善。