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梁振英專訪｜指南沙港式國際社區已成形 年輕人拒北上是「聽得太多，看得太少」
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2023年02月14日
【有線財經】廣州南沙在2021年規劃打造港式國際社區，近年學校和醫療機構等設施相繼落成。當局也配合推出「港人港稅」等政策助力港人創業就業。全國政協副主席梁振英認為，目前南沙已基本滿足港人各方面所需，指年輕人應多北上探索新機遇。
近年內地適婚的單身男女愈來愈多，但疫情卻阻礙了正常社交，減少了認識新朋友的機會。在廣州有交友公司看準需求，每逢周末都會舉辦戶外交友活動，讓單身男女「脫單」。情人節前夕報名人數更相較疫情期間增長近3倍。
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