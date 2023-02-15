國泰一月載客量按年急升40倍　疫情至今首破100萬人次

【有線新聞】國泰航空載客量自疫情以來，首次突破100萬人次。

1月載客超過103萬人次，按年急升40倍，相較去年12月亦增加近30%，日均客量超過3.3萬人次，同期載貨量按年升28%至約9.5萬公噸。

國泰形容今年有好開始，正努力增加未來數月客運航班運力，為復活節假期旺季做準備，同時預期往返內地的航班需求會繼續增長，本月底往返內地14個城市的航班會增加至每星期超過100對。