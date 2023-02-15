i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
國泰一月載客量按年急升40倍 疫情至今首破100萬人次
i-Cable
2023年02月15日
【有線新聞】國泰航空載客量自疫情以來，首次突破100萬人次。
1月載客超過103萬人次，按年急升40倍，相較去年12月亦增加近30%，日均客量超過3.3萬人次，同期載貨量按年升28%至約9.5萬公噸。
國泰形容今年有好開始，正努力增加未來數月客運航班運力，為復活節假期旺季做準備，同時預期往返內地的航班需求會繼續增長，本月底往返內地14個城市的航班會增加至每星期超過100對。
財金焦點
財經資訊
其他人也在看
壽司郎之亂｜恐致迴轉壽司沒落？ 發明運輸帶竟因Asahi 為何堅持沿用60多年？
即時新聞
新聞資訊
2023年02月09日
加州民宅遭「麵包蟲害」蛀洞無數 專家出馬解決 700磅「積蓄」突然湧出
即時新聞
新聞資訊
2023年02月09日
日本新潟上萬計沙甸魚沖上海灘 擠滿200米長海岸線 憂巨震先兆政府急調查
即時新聞
新聞資訊
2023年02月10日
香港馬拉松｜無報名參賽人士疑闖賽道 大會稱會了解
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月12日
領展建議折讓近三成供股 大行料每基金分派或減少約一成
財金焦點
財經資訊
2023年02月13日
一線搜查｜大角咀搭的士小朋友嘔吐 港媽拒賠$500清潔費 律師拆解司機可否追討？
生活
有線生活
2023年02月13日
下一則新聞
下一則新聞
氣球風波｜外交部：美方氣球去年曾非法飛越新疆、西藏
兩岸國際
新聞資訊
今天
推薦閱讀
泰媒報道中國客拜四面佛 遇黑心小販被劏 胡慧沖警告小心6種騙局 教7字錦囊自保
旅遊
娛樂
生活
有線生活
2023年02月08日
山東省據報發現不明飛行物體 當局準備擊落
中國在線
新聞資訊
2023年02月12日
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟 填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
旅遊
有線生活
2023年01月31日
給19歲的我｜英華女學校退選金像獎最佳電影 郭偉倫堅持接受提名：肯定十年努力
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月09日
一線搜查｜女子不滿用餐時限鬧侍應：抵你一世淨係攞最低工資 餐廳fb反擊獲網民激讚
生活
有線生活
2023年02月14日
一線搜查丨易通行「車輛貼」安裝後可不停車繳費 青沙管制區延至5月7日實施 附申請方法
生活
有線生活
2023年02月14日
其他人也在看
壽司郎之亂｜恐致迴轉壽司沒落？ 發明運輸帶竟因Asahi 為何堅持沿用60多年？
即時新聞
新聞資訊
2023年02月09日
加州民宅遭「麵包蟲害」蛀洞無數 專家出馬解決 700磅「積蓄」突然湧出
即時新聞
新聞資訊
2023年02月09日
日本新潟上萬計沙甸魚沖上海灘 擠滿200米長海岸線 憂巨震先兆政府急調查
即時新聞
新聞資訊
2023年02月10日
香港馬拉松｜無報名參賽人士疑闖賽道 大會稱會了解
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月12日
領展建議折讓近三成供股 大行料每基金分派或減少約一成
財金焦點
財經資訊
2023年02月13日
一線搜查｜大角咀搭的士小朋友嘔吐 港媽拒賠$500清潔費 律師拆解司機可否追討？
生活
有線生活
2023年02月13日