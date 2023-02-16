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深圳機場旅客量按年升逾八成 位居全國第二
i-Cable
2023年02月16日
【有線財經】隨著內地疫情防控放寬，市民出遊意慾大增。深圳機場國內客運通航點已恢復到130個以上，回復至2019年水平。而一月份整體旅客量亦按年增長近87%，進出港旅客量位居全國第二。單日最高達到15.6萬人次，恢復至2019年同期水平。另外國家民航局表示，今年春運全國民航客量，恢復至疫情前近八成水平，達到5523萬人次。
內地有不少家庭都會聘請家務助理，近年市場規模也逐漸擴大。根據艾媒諮詢數據顯示，去年有超過九成的受訪中國消費者，曾使用家政服務。而內地家政服務市場規模，從2015年至2021年亦增長近4倍。有分析預計今年將會進一步增長。
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