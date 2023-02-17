貿發局薛冠楠：中東積極開發非石油產業 港商可從中找商機

港府強調要與中東建立更牢固經貿關係，貿發局亞洲及新興市場助理首席經濟師薛冠楠認為，當地正積極開拓「非石油產業」，例如金融科技和服務業等，相信港商可從中尋找商機。

港府剛完成中東出訪之旅，期間港交所與當地交易所簽訂備忘錄，探討兩地企業互掛上市等安排。貿發局亞洲及新興市場助理首席經濟師薛冠楠接受本台《財智．商傳》訪問時指，中東企業對上市集資有殷切需求，相信本港優勢對其有一定吸引力。

貿發局亞洲及新興市場助理首席經濟師薛冠楠：「香港交易所的市值較沙特利雅得交易所多一倍，成交亦活躍很多，更重要的是我們的海外投資者或內地投資者數量其實很多。如果一間中東企業希望開拓國際市場，特別是亞洲區或是大灣區市場，香港自然是她們的不二之選。」

行政長官李家超表示，本港要與中東地區建立牢固的經貿關係。貿發局資料顯示，本港近年與中東的貿易往來已漸趨頻繁，即使受疫情衝擊，本港對中東地區的出口總額，三年間的增幅已超過四成。當中有七成半產品是運往阿聯酋，繼而再轉運至其他中東地區。

中東一直只被視為「石油大國」，但近年正積極推動產業多元化，開拓服務、旅遊及金融等「非石油產業」。薛冠楠認為本港可從中發掘機遇。

貿發局亞洲及新興市場助理首席經濟師薛冠楠：「中東地區其實很努力希望發展多元化經濟，以至金融科技是她們想努力發展的項目。像沙特阿拉伯有很多行業已容許外資獨資擁有，亦有實際扶持措施，例如科學園內有很多不同免地價或是免水電或是稅務方面都有優惠等。」

不過港人又是否需要擔心與中東地區存有文化差異？

貿發局亞洲及新興市場助理首席經濟師薛冠楠：「現時沙特阿拉伯已有各種各樣多元化娛樂活動，戲院、甚至是大型音樂會。沙特阿拉伯已開始有日本動漫展

，日本動漫展熱銷的產品與香港差不多，其實可以看到文化愈來愈多元化。」