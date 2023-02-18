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樓盤傳真 18/2/2023 第一節

  • i-Cable
  • 2023年02月19日
大市焦點：終於有全新盤推出，將上演九龍、新界區新盤戰。藍田茶果嶺KOKO ROSSO以低價應市，與第1期以高價入市的單位相比，差幅有多少？拆解新地兆康NOVO LAND 2B期，應如何揀樓？
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